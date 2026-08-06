Guccini: Perego, inesauribile fonte di umanità e libertà

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Ciao Francesco. È stato molto più che ascoltare la tua musica e viaggiare con la mente. Dietro la malinconia delle tue parole si nasconde il senso profondo della vita, dei dubbi e delle certezze. Sei stato un'inesauribile fonte di umanità e libertà".
Così Matteo Perego di Cremnago, ricordando Francesco Guccini in un post sui social.
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Ciao Francesco. È stato molto più che ascoltare la tua musica e viaggiare con la mente. Dietro la malinconia delle tue parole si nasconde il senso profondo della vita, dei dubbi e delle certezze. Sei stato un'inesauribile fonte di umanità e libertà".