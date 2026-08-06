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DDL ColtivaItalia, Zurzolo (FdI): “Con i giovani e le donne costruiamo il futuro dell’agricoltura italiana

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - «Con il DDL ColtivaItalia il Governo Meloni investe oltre un miliardo di euro per rafforzare il comparto agricolo e renderlo sempre più moderno, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro».
Uno degli aspetti più importanti del provvedimento riguarda il sostegno ai giovani e alle donne, perché il futuro dell'agricoltura passa inevitabilmente dal ricambio generazionale. Sono previsti 280 milioni di euro per favorire l'ingresso delle nuove generazioni nel settore, con incentivi gestiti da ISMEA destinati ai giovani e alle imprenditrici agricole e con il Fondo Generazione Terra, che finanzia fino al 100% dell'acquisto dei terreni agricoli per chi vuole avviare o ampliare la propria azienda. A questi interventi si aggiungono il servizio civile agricolo, che offre nuove opportunità formative e professionali ai ragazzi, e investimenti per valorizzare il ruolo delle donne e promuovere un'agricoltura sempre più innovativa e sostenibile. Parallelamente, il provvedimento destina 700 milioni di euro all'innovazione, alla meccanizzazione e alla ricerca, per aumentare la produttività e la competitività delle imprese agricole.
Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida per il lavoro svolto. Con ColtivaItalia diamo risposte concrete al settore, investendo sulle persone, sul talento dei giovani, sull'imprenditoria femminile e sul futuro dell'agricoltura italiana».

(AGENPARL)
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