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Politica Interna

Ddl ColtivaItalia. Mattia (FdI): Grazie a Governo Meloni e a ministro Lollobrigida oltre un miliardo per l’agricoltura

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Grazie a questo governo e al Ministero dell'agricoltura si stanziano oltre un miliardo per questo piano, si rafforza l'autonomia produttiva e la sovranità alimentare italiana, a sostegno dell'agricoltura, eccellenza della nostra Nazione. Grazie al Ministro Francesco Lollobrigida che ha fortemente voluto e lavorato al miglioramento di un provvedimento che rafforza la competitività e la resilienza del sistema agroalimentare italiano. Una misura che si inserisce nel più ampio piano di investimenti in agricoltura del Governo Meloni che ad oggi raggiunge i 16,8 miliardi di euro, generando un impatto stimato fino a 248 miliardi nel lungo periodo. Innovazione, ricerca, ricambio generazionale, semplificazione dei rapporti tra Stato e imprese, la trasparenza in etichetta e la banca dati dei terreni silenti. Questi gli obiettivi del DDL, questo governo è quello dei fatti e lo dimostra: diamo certezze agli agricoltori, difendiamo l'eccellenza italiana".

(AGENPARL)
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