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Politica Estera

Crescita degli scambi Russia‑Kirghizistan e nuovi investimenti energetici nel 2025

Floriana CutiniBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Gli scambi commerciali tra Russia e Kirghizistan hanno registrato una crescita significativa, superando nel 2025 i 5 miliardi di dollari, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. Nel videomessaggio inviato all’8° Forum economico Russia‑Kirghizistan e alla 12ª Conferenza interregionale, Vladimir Putin ha sottolineato come questa dinamica confermi il rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi.

Il presidente russo ha ricordato che il Fondo di sviluppo russo‑kirghizo continua a operare con efficacia: sono già stati finanziati circa 4.000 progetti congiunti in diversi settori dell’economia kirghisa, per un valore complessivo superiore al miliardo di dollari. Questi investimenti hanno contribuito alla creazione e alla modernizzazione di impianti produttivi, all’avvio di nuove attività industriali, alla crescita dell’occupazione e al potenziamento della capacità esportativa del Kirghizistan.

Putin ha inoltre evidenziato la presenza di oltre 2.000 aziende con capitale russo attive nel Paese, non solo grandi gruppi ma anche piccole e medie imprese coinvolte in programmi di sostituzione delle importazioni e nella produzione di beni ad alto valore aggiunto.

Un capitolo centrale della cooperazione bilaterale resta l’energia. La Russia è impegnata nello sviluppo delle infrastrutture energetiche kirghise e nella costruzione di nuovi impianti. Nel corso dell’anno è prevista l’entrata in funzione di una centrale solare da 300 megawatt nella parte orientale del Kirghizistan, mentre sono in preparazione i lavori per un moderno parco eolico nella stessa regione.

(AGENPARL)
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