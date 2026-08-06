[Comune Palermo] Anniversari. Costa e Cassarà. Dichiarazione sindaco Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Oggi Palermo si raccoglie nel ricordo di due uomini che hanno scelto di
non arretrare davanti alla mafia: il giudice Gaetano Costa e il vice
questore Ninni Cassarà. Le loro storie appartengono a stagioni diverse
della stessa battaglia, ma sono unite da un identico tratto: il coraggio di
restare fedeli al proprio dovere quando farlo significava mettere a rischio
la propria vita.
Ricordarli non significa soltanto celebrare due eroi. Significa interrogare
la nostra coscienza civile. La mafia non ha cercato soltanto di uccidere
delle persone: ha tentato di cancellare l'idea stessa che lo Stato potesse
essere libero, credibile e più forte della paura. Non ci è riuscita, perché
il loro esempio ha continuato a generare responsabilità, impegno e speranza.
Il mio pensiero va anche a chi è stato assassinato insieme a Ninni Cassarà,
l'agente Roberto Antiochia, che gli era accanto fino all'ultimo istante, e
a tutte le donne e gli uomini che hanno condiviso il peso della lotta
contro Cosa nostra, spesso nel silenzio e lontano dai riflettori. Ogni nome
spezzato dalla violenza mafiosa è una parte della storia della nostra città
e della nostra democrazia.
A noi spetta il compito più difficile: fare in modo che la memoria non
diventi un rito. La memoria è autentica solo se sa trasformarsi in scelte
quotidiane, in educazione alla legalità, in istituzioni credibili, in una
comunità che non accetta compromessi con l'illegalità e non lascia mai soli
coloro che difendono il bene comune.
Palermo onora oggi Gaetano Costa e Ninni Cassarà con gratitudine e
rispetto. Ma il modo più vero per essere all'altezza del loro sacrificio è
continuare a costruire una città in cui la libertà non sia un privilegio
conquistato da pochi, bensì un diritto garantito a tutti. È questo il
significato più profondo della loro eredità, ed è l'impegno che, come
sindaco, rinnovo davanti alla città".
Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.