[Comune Palermo] Anniversari. Costa e Cassarà. Dichiarazione sindaco Lagalla

"Oggi Palermo si raccoglie nel ricordo di due uomini che hanno scelto di

non arretrare davanti alla mafia: il giudice Gaetano Costa e il vice

questore Ninni Cassarà. Le loro storie appartengono a stagioni diverse

della stessa battaglia, ma sono unite da un identico tratto: il coraggio di

restare fedeli al proprio dovere quando farlo significava mettere a rischio

la propria vita.

Ricordarli non significa soltanto celebrare due eroi. Significa interrogare

la nostra coscienza civile. La mafia non ha cercato soltanto di uccidere

delle persone: ha tentato di cancellare l'idea stessa che lo Stato potesse

essere libero, credibile e più forte della paura. Non ci è riuscita, perché

il loro esempio ha continuato a generare responsabilità, impegno e speranza.

Il mio pensiero va anche a chi è stato assassinato insieme a Ninni Cassarà,

l'agente Roberto Antiochia, che gli era accanto fino all'ultimo istante, e

a tutte le donne e gli uomini che hanno condiviso il peso della lotta

contro Cosa nostra, spesso nel silenzio e lontano dai riflettori. Ogni nome

spezzato dalla violenza mafiosa è una parte della storia della nostra città

e della nostra democrazia.

A noi spetta il compito più difficile: fare in modo che la memoria non

diventi un rito. La memoria è autentica solo se sa trasformarsi in scelte

quotidiane, in educazione alla legalità, in istituzioni credibili, in una

comunità che non accetta compromessi con l'illegalità e non lascia mai soli

coloro che difendono il bene comune.

Palermo onora oggi Gaetano Costa e Ninni Cassarà con gratitudine e

rispetto. Ma il modo più vero per essere all'altezza del loro sacrificio è

continuare a costruire una città in cui la libertà non sia un privilegio

conquistato da pochi, bensì un diritto garantito a tutti. È questo il

significato più profondo della loro eredità, ed è l'impegno che, come

sindaco, rinnovo davanti alla città".

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.