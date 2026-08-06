(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Con il Coltiva Italia un altro miliardo e 200 milioni al nostro settore primario che si aggiunge agli altri 15 stanziati. Mai nessun governo ha fatto tanto per il mondo agricolo, il Ministro Lollobrigida si è schierato sin dall'inizio del suo mandato a fianco degli agricoltori e lo ha dimostrato nel tempo con provvedimenti concreti e mirati sulla ricerca, nel sostegno alle produzioni più in difficoltà, per i giovani. In questo quadro è incomprensibile il voto di astensione di alcuni partiti come i 5 Stelle, forse volevano meno stanziamenti? Ho forse non avendo avuto il coraggio di votare contro, consapevoli di quanto sia stato fatto per gli agricoltori, si sono rifugiati in un pavido voto inutile".
Coltivitalia, Malaguti (FdI): mai nessun Governo ha fatto tanto per settore agricolo
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