(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'approvazione del DDL Coltivaitalia promosso dal Ministro Lollobrigida, approvazione se non sbaglio avvenuta senza voti contrari, è un'ottima notizia per i nostri agricoltori. Oltre un miliardo di euro di risorse per valorizzare un settore che vale oltre 44 miliardi di euro di valore aggiunto e da lavoro a oltre un milione di persone. È uno strumento prezioso per ridurre la nostra dipendenza dalla materia prima agricola straniera, per migliorare l'approvvigionamento di carni e sostenere gli allevamenti nazionali, ma anche per proteggere il nostro oro, l'olio italiano, una eccellenza apprezzata ed imitata in tutto il mondo. Adesso auspico una quanto più celere approvazione al Senato, in modo che le risorse arrivino agli agricoltori italiani il prima possibile."
COLTIVAITALIA, CIABURRO (FDI): CON CENTRODESTRA AVANTI PER AGRICOLTURA ITALIANA
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