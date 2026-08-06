(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Con l'approvazione alla Camera del disegno di legge ColtivaItalia compiamo un altro passo importante per rimettere stabilmente l'agricoltura al centro delle politiche nazionali. Oltre un miliardo di euro aggiuntivo per sostenere chi produce, rafforzare le filiere strategiche e rendere l'Italia sempre meno dipendente dall'estero". Lo dichiara Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Il provvedimento interviene concretamente sulla zootecnia e sull'olivicoltura, favorisce il ricambio generazionale, sostiene la ricerca e l'innovazione e semplifica l'accesso agli aiuti. Particolarmente significativi sono i 300 milioni destinati al nuovo Piano olivicolo nazionale, i 300 milioni per l'allevamento italiano e i 150 milioni per sostenere l'imprenditoria agricola giovanile e femminile. A questi si aggiungono gli interventi per rafforzare le filiere strategiche e garantire maggiore stabilità al mercato del grano. Il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida confermano con i fatti una scelta politica precisa: difendere il reddito delle imprese, valorizzare le eccellenze italiane e rafforzare la nostra sovranità alimentare. Continuiamo a lavorare al fianco degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori, riconoscendo al settore primario il ruolo centrale che merita per la nostra economia e per l'identità nazionale. Adesso il provvedimento proseguirà il proprio iter al Senato per arrivare all'approvazione definitiva e rendere disponibili le risorse a partire dai primi mesi del 2027", conclude.
ColtivaItalia, Cannata (FDI): Dalle parole ai fatti: oltre un miliardo per rafforzare agricoltura, imprese e sovranità alimentare
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