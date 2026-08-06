COLTIVAITALIA: ALMICI (FDI): OGGI UNA SCELTA CONCRETA PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - «L'approvazione oggi alla Camera del disegno di legge ColtivaItalia è una notizia importante per gli agricoltori e per tutte le imprese che ogni giorno producono valore, occupazione e qualità sui nostri territori. Con questo provvedimento mettiamo in campo 1,2 miliardi di euro nel triennio per sostenere le produzioni strategiche, la zootecnia, l'olivicoltura, il ricambio generazionale, la ricerca, l'innovazione e gli investimenti delle aziende agricole. Un intervento che si inserisce in una strategia più ampia con la quale il Governo Meloni ha già destinato 16,8 miliardi di euro al settore agricolo.È una scelta politica precisa. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha restituito all'agricoltura il ruolo che merita, riconoscendola come una delle basi fondanti della nostra economia, della sicurezza alimentare e dell'identità italiana. Senza imprese agricole forti non c'è tutela del territorio, non c'è qualità del Made in Italy e non c'è futuro per le nostre comunità rurali. Desidero ringraziare il Ministro Francesco Lollobrigida, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto, lavorando con determinazione e in costante dialogo con il mondo agricolo per trasformare esigenze reali in misure concrete. Da componente della Commissione Agricoltura della Camera ho seguito con convinzione l'iter del provvedimento, contribuendo ai lavori parlamentari e presentando proposte per rafforzare ulteriormente il sostegno alle imprese, con particolare attenzione all'innovazione, alla digitalizzazione e alla competitività delle aziende agricole. Ha ragione il Ministro Lollobrigida a esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto. Per questo considero difficile comprendere la scelta del centrosinistra di limitarsi all'astensione. Di fronte a un provvedimento che investe 1,2 miliardi di euro sull'agricoltura italiana, sostiene il reddito delle imprese, rafforza le filiere e guarda al futuro del settore primario, mi sarei aspettata un sostegno più convinto. Quando si tratta del futuro dell'agricoltura italiana, l'interesse del Paese dovrebbe prevalere sulle convenienze politiche.In questi mesi ho incontrato tanti imprenditori agricoli. Tutti mi hanno chiesto la stessa cosa: meno burocrazia, più programmazione e strumenti per poter investire con fiducia. ColtivaItalia rappresenta una risposta concreta a queste richieste. Il nostro impegno non si esaurisce con il voto di oggi. Continueremo a seguire l'attuazione delle misure previste affinché le risorse arrivino rapidamente alle aziende agricole e producano risultati tangibili sui territori, a partire da quello bresciano e lombardo.
COLTIVAITALIA: ALMICI (FDI): OGGI UNA SCELTA CONCRETA PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
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