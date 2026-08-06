(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'omicidio del detenuto di 32 anni nel carcere di Prato, in una sezione con quattro persone in una sola cella, conferma la drammatica centralità di un tema che Forza Italia considera prioritario: le condizioni di sovraffollamento e di tensione nei nostri istituti penitenziari sono ormai insostenibili, per i detenuti come per la polizia penitenziaria chiamata a garantire ordine e sicurezza in condizioni sempre più difficili. Quanto accaduto è l'ennesimo sintomo di un sistema sotto pressione. Basti pensare che 37 detenuti presenti a Prato erano stati trasferiti dal carcere Sollicciano di Firenze, altro istituto in condizioni drammatiche. Per questo, Forza Italia ribadisce la necessità di un'indagine conoscitiva in Parlamento, che permetta di fare chiarezza sullo stato reale delle carceri italiane e di individuare risposte concrete: nuovi spazi, personale adeguato, percorsi di reinserimento efficaci. Dobbiamo superare la condizione di emergenza permanente. Proprio per questo, Forza Italia organizzerà nelle prossime settimane una delegazione – di cui farò parte anche io – che si recherà nel carcere di Prato. C'è una questione di dignità della persona e di funzione riabilitativa della pena che non possiamo eludere". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.
CARCERI: BERGAMINI, “DOPO OMICIDIO PRATO SERVE INDAGINE CONOSCITIVA IN PARLAMENTO
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