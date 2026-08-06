Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CARCERI: BERGAMINI, “DOPO OMICIDIO PRATO SERVE INDAGINE CONOSCITIVA IN PARLAMENTO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'omicidio del detenuto di 32 anni nel carcere di Prato, in una sezione con quattro persone in una sola cella, conferma la drammatica centralità di un tema che Forza Italia considera prioritario: le condizioni di sovraffollamento e di tensione nei nostri istituti penitenziari sono ormai insostenibili, per i detenuti come per la polizia penitenziaria chiamata a garantire ordine e sicurezza in condizioni sempre più difficili. Quanto accaduto è l'ennesimo sintomo di un sistema sotto pressione. Basti pensare che 37 detenuti presenti a Prato erano stati trasferiti dal carcere Sollicciano di Firenze, altro istituto in condizioni drammatiche. Per questo, Forza Italia ribadisce la necessità di un'indagine conoscitiva in Parlamento, che permetta di fare chiarezza sullo stato reale delle carceri italiane e di individuare risposte concrete: nuovi spazi, personale adeguato, percorsi di reinserimento efficaci. Dobbiamo superare la condizione di emergenza permanente. Proprio per questo, Forza Italia organizzerà nelle prossime settimane una delegazione – di cui farò parte anche io – che si recherà nel carcere di Prato. C'è una questione di dignità della persona e di funzione riabilitativa della pena che non possiamo eludere". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl