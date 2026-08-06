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Politica Interna

Carceri, avviato iter per indagine conoscitiva chiesta da Fi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Questa mattina, su richiesta di Forza Italia, l'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia ha deliberato l'avvio della procedura per l'indagine conoscitiva sullo stato delle carceri. La proposta ha l'obiettivo di acquisire dati certi sul sistema carcerario italiano: dal sovraffollamento, che a giugno 2026 ha raggiunto, secondo i dati del DAP, un tasso del 139,5 per cento, allo stato di avanzamento del programma di edilizia carceraria; dalle modalità di espiazione della pena al fenomeno dei suicidi; infine, alle condizioni di lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria e di quanti operano nelle carceri. Abbiamo chiesto l'indagine per accendere i riflettori su un tema che attiene al rispetto dei diritti costituzionali, sul quale troppo spesso ci sono state strumentalizzazioni o sterili annunci".
Lo annunciano in una nota i deputati di Forza Italia in Commissione Giustizia, Camera Enrico Costa, Davide Bellomo, Tommaso Calderone e Pietro Pittalis.
"Il sovraffollamento – spiegano i proponenti– incide negativamente sulle modalità di espiazione della pena, che rischiano di confliggere con l'articolo 27 della Costituzione e con le direttive stabilite dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, esponendo il nostro Paese a procedure di infrazione UE. Tali condizioni critiche alimentano il fenomeno dei suicidi e dei tentati suicidi da parte delle persone detenute e si ripercuotono sul lavoro e sullo stato di salute di chi opera nelle carceri, a cominciare dagli agenti della Polizia penitenziaria. Le condizioni di sotto organico degli agenti li espongono a situazioni critiche e pericolose: dalle aggressioni subite allo scenario, emerso in alcune inchieste, nel quale esponenti della criminalità organizzata continuano a operare dall'interno delle carceri; fino alla diffusione di sostanze stupefacenti", concludono.

(AGENPARL)
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