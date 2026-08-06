(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Rendere la Camera dei deputati sempre più sostenibile significa dare il buon esempio. Per questo esprimo soddisfazione per l'approvazione, da parte dei Questori, del mio Ordine del Giorno, sottoscritto anche dal presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, che rafforza il percorso verso una Camera sempre più plastic free. L'obiettivo è ridurre progressivamente l'utilizzo della plastica monouso, favorendo l'introduzione di erogatori d'acqua collegati alla rete idrica, contenitori e bicchieri in vetro, materiali compostabili e sistemi sempre più efficienti di raccolta differenziata. Un impegno che si inserisce pienamente negli obiettivi fissati dalla normativa europea e nazionale. Ho inoltre chiesto di potenziare la raccolta differenziata e di promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte a deputati, dipendenti, collaboratori e utenti della Camera. La tutela dell'ambiente passa anche dai gesti quotidiani e le istituzioni hanno il dovere di essere le prime a dare il buon esempio".
Camera, Urzì (FdI): Bene ok a mio odg su Montecitorio plastic free
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