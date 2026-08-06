(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Oggi la Camera ha approvato il ColtivaItalia, il provvedimento che destina 1 miliardo di euro in più per gli investimenti in Agricoltura. Quello primario è un settore rilevante per l'economia nazionale che sta dando risultati rilevanti. In questo periodo di incertezza geopolitica stare al loro fianco, dare agli agricoltori, agli allevatori e ai pescatori una prospettiva di prosperità è doveroso, qualunque sia il colore politico. Le opposizioni però hanno deciso di astenersi per postura, perché non si può dire che il governo Meloni lavora bene, non si può dire che il Masaf guidato da Francesco Lollobrigida ha reso di nuovo centrale il settore primario. Oggi è una giornata importante, siamo onorati di servire chi ogni giorno garantisce agli italiani cibo di qualità".
Agricoltura: Palombi (FdI): opposizioni non votano un miliardo di investimenti nel settore primario
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