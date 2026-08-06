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Politica Interna

Agricoltura: Congedo (FdI), con il ddl Coltivaitalia risorse e commissario straordinario per superare l’emergenza Xylella

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Con l'approvazione in prima lettura, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge Coltivaitalia, viene varato il più importante intervento a favore del comparto agricolo degli ultimi anni: un piano da 1,2 miliardi di euro per rafforzare la competitività delle imprese agricole, sostenere la sovranità alimentare, favorire il ricambio generazionale, investire in ricerca e innovazione e valorizzare le filiere produttive. Il provvedimento guarda con particolare attenzione anche alla Puglia e, soprattutto, al Salento, con misure concrete per affrontare l'emergenza Xylella. Sono infatti stanziati 300 milioni di euro per l'attuazione del Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e per la tutela del patrimonio olivicolo nazionale: 50 milioni nel 2027, 200 milioni nel 2028 e 50 milioni nel 2029. Particolarmente significativa è la previsione della nomina di un Commissario straordinario nazionale, affiancato da tre subcommissari, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2028 con il compito di coordinare gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione della Xylella e accelerare le attività di contrasto e di ripristino del patrimonio olivicolo.
Dopo oltre un decennio caratterizzato da ritardi, risposte insufficienti, sottovalutazione del problema e, troppo spesso, da un approccio ideologico da parte delle Istituzioni nazionali e, soprattutto, regionali, il Governo nazionale sceglie finalmente di affrontare con determinazione un dramma che ha colpito profondamente il Salento sotto il profilo economico, agricolo, ambientale e paesaggistico. La nomina di un Commissario straordinario rappresenta un'assunzione di responsabilità e una scelta di coraggio che meritano di essere riconosciute. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento al Governo Meloni e, in particolare, al Ministro Francesco Lollobrigida e al Sottosegretario Patrizio La Pietra per l'impegno dimostrato verso il nostro territorio". Così il deputato salentino di Fratelli d'Italia, Saverio Congedo.

(AGENPARL)
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