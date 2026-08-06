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Politica Interna

Agricoltura, Cerreto (FdI): Approvazione ColtivaItalia è intervento storico da 1,2 miliardi

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'approvazione alla Camera di ColtivaItalia con 150 favorevoli, 97 astenuti e nessun contrario, rappresenta una giornata destinata a segnare la storia dell'agricoltura italiana. Con una dotazione di 1,2 miliardi di euro consegniamo al settore primario il più importante intervento della Seconda Repubblica, un provvedimento organico e strategico che restituisce all'agricoltura il ruolo centrale che merita nelle politiche di sviluppo della Nazione. È il frutto della visione del Governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida, che hanno avuto il coraggio di costruire una riforma ampia, capace di rafforzare la competitività delle imprese, sostenere le filiere, favorire il ricambio generazionale, investire in innovazione e ricerca e consolidare la sovranità alimentare italiana. Ringrazio i colleghi della maggioranza e anche quelli delle opposizioni che, nel lavoro in Commissione, hanno offerto contributi utili al confronto. Proprio per questo desta rammarico la scelta del centrosinistra di astenersi nel voto finale a quello che è stato, nonostante le apparenze, un documento condiviso. Oggi consegniamo al Senato un testo profondamente rafforzato dal lavoro di coesione parlamentare, con contributi importanti del mondo agricolo, e destinato a rappresentare uno spartiacque per il futuro dell'agricoltura italiana".

(AGENPARL)
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