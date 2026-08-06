Agenzia regionale 847.26 Paolicelli su canali di bonifica

*Canali di bonifica, quasi mille chilometri di rete riqualificati.

Paolicelli: "L'acqua si tutela rendendo il sistema idrico più efficiente"*

Quasi mille chilometri di canali riqualificati da una manutenzione

straordinaria in poco più di un anno, una rete idraulica sempre più

efficiente e un'accelerazione significativa delle attività grazie a nuovi

mezzi e a una programmazione condivisa tra Regione Puglia, Agenzia per le

Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. È

il percorso avviato per rafforzare la sicurezza idraulica, migliorare la

distribuzione della risorsa idrica e rendere il sistema sempre più efficace

nel risparmio dell'acqua e nell'utilizzo delle acque reflue depurate a

sostegno dell'agricoltura pugliese.

L'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo rurale, *Francesco

Paolicelli*, insieme al commissario straordinario del Consorzio di Bonifica

Centro Sud Puglia, *Francesco Ferraro*, ha effettuato un sopralluogo lungo

il Fiume Grande, nei territori di Brindisi e Mesagne e su una porzione del

canale Asso in località Galatone per verificare lo stato degli interventi

di pulizia e manutenzione dei canali consortili.

Ad oggi gli interventi hanno interessato complessivamente 987,9 chilometri

di canali, pari a oltre la metà dell'intera rete idraulica consortile, che

si sviluppa per 1.884 chilometri. Solo nel mese di luglio sono stati

manutenuti 135 chilometri di canali, con un ritmo medio di circa sei

chilometri al giorno. Parallelamente sono stati eseguiti interventi di

gestione della vegetazione su circa 880 mila metri quadrati lungo gli

argini degli invasi e delle principali dighe consortili, tra cui Pappadai,

Locone, Saglioccia e Lago Milecchia.

L'attività rientra nel protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Puglia,

Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro

Sud Puglia per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli

interventi manutentivi, avviato nel 2025 e rinnovato con deliberazione

della Giunta regionale n. 612 del 19 maggio 2026.

Negli ultimi mesi il programma ha ricevuto un ulteriore impulso grazie

all'investimento di cinque milioni di euro destinato all'acquisto di robot

radiocomandati e macchine semoventi di ultima generazione, dotati di

sistemi GPS, che consentiranno di incrementare ulteriormente la capacità

operativa e di monitorare in maniera trasparente l'avanzamento delle

attività, dati che saranno progressivamente resi disponibili anche sul

portale del Consorzio.

"Da mesi sto seguendo personalmente, insieme al commissario Ferraro e ai

tecnici, lo stato di avanzamento di questi interventi – dichiara

l'assessore *Francesco Paolicelli* – perché la manutenzione dei canali non

è un'attività ordinaria, ma rappresenta una scelta strategica per il futuro

dell'agricoltura pugliese. Un canale efficiente significa ridurre le

dispersioni, favorire una migliore distribuzione dell'acqua, aumentare la

sicurezza idraulica dei territori e creare le condizioni per utilizzare

sempre di più le acque reflue depurate come risorsa preziosa per

l'irrigazione.

Il cambio di passo è evidente. I numeri dimostrano che stiamo recuperando

anni di ritardi grazie a una programmazione stabile, alla collaborazione

tra Regione, ARIF e Consorzio di Bonifica e a investimenti importanti che

stanno rendendo il sistema sempre più moderno ed efficiente. Le nuove

attrezzature ci permetteranno di accelerare ulteriormente gli interventi e

di garantire una manutenzione continua dell'intera rete. È un investimento

che produce benefici anche sul piano economico: più saremo costanti nella

manutenzione, meno sarà necessario ricorrere in futuro a interventi

straordinari, molto più onerosi. Questo significa abbattere

progressivamente i costi di gestione del sistema e creare le condizioni

affinché, nel tempo, possano ridursi anche gli oneri a carico dei

consorziati, con effetti positivi anche sul peso dei tributi. La

manutenzione dei canali, insieme agli investimenti sulle dighe, alle

interconnessioni tra gli schemi idrici e ai progetti per il riutilizzo

delle acque reflue, rappresenta uno dei pilastri della strategia che la

Regione Puglia sta portando avanti per garantire competitività alle imprese

agricole e maggiore sicurezza ai territori".