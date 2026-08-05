Sicurezza, Stefanazzi (PD): Grazie a FFOO e sanitari per tempestivo intervento a Lecce

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - intervento a Lecce
Lecce, 5 Ago. – "Mentre attendiamo che le autorità preposte facciano
chiarezza sulla dinamica dei fatti occorsi poco fa in piazzetta
Castromediano a Lecce, voglio esprimere il mio ringraziamento ai
Carabinieri e agli agenti della Polizia locale che hanno fermato il ragazzo
che, secondo le prime testimonianze, avrebbe minacciato alcuni passanti con
un coltello."
"I video che riprendono il suo arresto mostrano chiaramente il suo stato di
grave alterazione psicofisica e la sua pericolosità. Al contempo, però, non
chiariscono perché avesse il corpo insanguinato, né se avesse aggredito
qualcuno o fosse stato a sua volta aggredito. Ad ogni modo, grazie al
pronto intervento delle forze dell'ordine, sono state evitate conseguenze
peggiori e danni ad altre persone. Un grazie va anche agli operatori
sanitari intervenuti tempestivamente sul posto."
(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - intervento a Lecce