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Politica Interna

Onori (Az): Vannacci minimizza la minaccia russa, ma i fatti dicono altro

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Vannacci è contro il riarmo e liquida la minaccia russa con una battuta
sui "cosacchi". Peccato che la realtà racconti altro: solo quest'anno i
caccia italiani sono decollati oltre quaranta volte per sconfinamenti russi
nello spazio aereo Nato, droni di Mosca violano i cieli di Polonia e
Romania e l'intelligence europea documenta una sistematica guerra ibrida
fatta di sabotaggi, cyberattacchi e disinformazione. Sorprende poco, però,
che a minimizzare tutto questo sia proprio chi, da addetto militare a Mosca
alla vigilia dell'invasione, rassicurava l'ambasciatore italiano che i
russi sarebbero entrati in Ucraina "come un coltello nel burro", con rapida
capitolazione di Kyiv. Previsione che la storia ha puntualmente smentito.
Diciamo che, se dovesse rappresentare gli interessi del Cremlino in Italia,
Azione Federica Onori, segretaria della Commissione Esteri.

(AGENPARL)
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