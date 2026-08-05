(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Il tema della difesa è stato per anni una sorta di tabù o elefante della stanza, perché da un lato la cultura terzomondista della sinistra rendeva scomodo parlarne, e dall'altro il mutamento dello scenario internazionale lo ha reso inevitabile. Il DDL di riforma del Ministro Crosetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, è un testo necessario ora più che mai, che punta a proiettare l'Italia in una dimensione di modernità, penso ad esempio alla gestione delle minacce ibride e della cybersicurezza. Di particolare innovazione è l'istituzione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, un perimetro che comprende infrastrutture, software, dati, reti, sistemi di controllo industriale, piattaforme e rappresentazioni digitali attraverso cui operano le Forze armate. Finalmente si riconosce che lo spazio cibernetico non è soltanto un'infrastruttura strategica, ma un dominio dove la la competizione tra Stati si svolge in modo costante. Adesso lavoriamo insieme per approvarlo in Parlamento e proteggere insieme la nostra sicurezza".
Difesa. Ciaburro (Fdi): Avanti con la riforma Crosetto
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