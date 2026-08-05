COMUNICATO STAMPA – Marche: Battistoni (FI), aumento posti RSA dimostra vicinanza a fragili

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
Marche: Battistoni (FI), aumento posti RSA dimostra vicinanza a fragili
"L'aumento del 35% dei posti autorizzabili nelle strutture residenziali e semiresidenziali delle Marche rappresenta una scelta importante che va nella direzione di rafforzare la rete dei servizi dedicati alle persone più fragili. È un primo passo concreto per ampliare l'offerta assistenziale a livello di sistema e ciò costituisce una risposta efficace a bisogni che negli ultimi anni sono profondamente cambiati. L'amministrazione regionale di centrodestra conferma con i fatti la sensibilità verso le famiglie, gli anziani, le persone con disabilità e tutti coloro che necessitano di percorsi di cura e assistenza adeguati. È questa l'idea di buona amministrazione che Forza Italia ha sempre promosso: ascoltare le comunità, programmare con responsabilità e trasformare le esigenze dei cittadini in provvedimenti concreti, rafforzando una rete di servizi essenziale per la qualità della vita delle persone". Lo dichiara il deputato e segretario regionale di Forza Italia nelle Marche Francesco Battistoni