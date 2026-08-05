Beni confiscati: Cangiano (FdI), “La Balzana è la dimostrazione che lo Stato vince sulla camorra

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "La riqualificazione de 'La Balzana' rappresenta una straordinaria vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. Per troppo tempo quei 200 ettari sono stati il simbolo del potere della camorra; oggi diventano il simbolo di uno Stato che restituisce ai cittadini ciò che era stato sottratto con la violenza e l'illegalità."
Lo dichiara il deputato casertano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Ecomafie.
(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "La riqualificazione de 'La Balzana' rappresenta una straordinaria vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. Per troppo tempo quei 200 ettari sono stati il simbolo del potere della camorra; oggi diventano il simbolo di uno Stato che restituisce ai cittadini ciò che era stato sottratto con la violenza e l'illegalità."