VVF Incidente stradale

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - Questo pomeriggio, una vettura ed un furgoncino si sono urtati quasi frontalmente, sulla strada che da Bargagli conduce a Sant'Alberto. I conducenti della vettura sono rimasti illesi a sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Invece, gli occupanti del furgoncino sono rimasti bloccati all'interno di esso. I Vigili del Fuoco, grazie agli attrezzi elettro idraulici, sono riusciti ad allargare le lamiere ed estrarre le due persone. Queste sono state più condotte all'ospedale in codice rosso, dai militi del 118
Comando Provinciale VVF Genova