(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - “Da Hormuz passa una grande fetta del traffico internazionale di petrolio e gas. Per questo è essenziale riaprire lo Stretto se si vuole scongiurare una grave crisi energetica. L'Italia farà la sua parte, una volta terminato il conflitto, per garantire la sicurezza di navigazione nell'area”. Lo ha detto al Tg2 la deputata Deborah Bergamini, vice segretario di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.
HORMUZ. BERGAMINI (FI): ITALIA FARA’ SUA PARTE PER GARANTIRE SICUREZZA DI NAVIGAZIONE
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