Close Menu
Trending
martedì 19 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

Domenica in piazza torna “Pompieropoli” La cultura della sicurezza spiegata ai bambini

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - La cultura della sicurezza spiegata ai bambini

L'iniziativa si propone di istruire i bambini sulle corrette modalità di comportamento in caso di pericolo (incendio, fughe di gas, incidenti domestici); sensibilizzare in vista della stagione estiva sui rischi legati all'esposizione solare (colpi di calore) e alla balneazione (correnti marine, shock termici, sicurezza in piscina) e illustrare, attraverso dimostrazioni controllate, le reazioni chimiche elementari che possono generare situazioni di rischio.

"Divulgare la cultura della sicurezza, anche nei piccoli gesti, è fondamentale e abbiamo accolto volentieri questa iniziativa – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – ringrazio i Vigili del fuoco, il personale del Comune che si è adoperato per tutti gli aspetti tecnici, tutti coloro che a vario titolo hanno deciso di collaborare per la riuscita dell'evento"

"È sempre un piacere per noi Vigili del Fuoco trasmettere i valori della sicurezza alle future generazioni e far crescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza delle proprie azioni in caso di pericolo, è il nostro obiettivo principale, senza dimenticare il senso civico e l'aiuto reciproco, fondamentali per ogni comunità – Stefano Febrini, capo reparto titolare del distaccamento di Anzio – In occasioni come queste, nel percorso di Pompieropoli, mettiamo tutto il nostro impegno per trasmettere questi valori in modo chiaro, coinvolgente e duraturo. Un ringraziamento doveroso va al comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Roma che ci ha permesso di essere qui con voi, al Comune di Anzio per l'accoglienza e l'organizzazione ma, soprattutto, grazie ai bambini che con il loro entusiasmo ci ricordano ogni giorno perché facciamo questo lavoro".

Anzio 19 maggio 2026

Giovanni

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl