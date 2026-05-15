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Puglia

Agenzia nr. 1027 – Il Consiglio al Salone del Libro. Davide Morosinotto per presentare ” Viaggio oltre l’ignoto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Sono le   12.00 quando  il Festival "Confabulare"   comincia la   presentazione del volume "  Viaggio oltre l'ignoto". Presenti la  vice presidente Elisabetta Vaccarella ; il segretario generale del Consiglio, Mimma  Gattulli ;lo scrittore Davide Morosinotto – Mariablu, Rosangela Bellifemine.
Registra  entusiasmo la presenza di Davide Morosinotto. Molti  i ragazzi, ma tanto anche gli adulti per questo  testo che  nasce   da una sfida tra essere umano e macchina, e contiene due racconti che partono dalle stesse premesse. Inutile dire  che  il traguardo al quale arrivano l'autrice esordiente, Valentina Federici, e quello redatto  in toto dall' Intelligenza Artificiale non è lo  stesso. Anche  se entrambe, hanno lavorato su  identiche regole, identici input, stesso numero di fasi di scrittura, confrontabili. I risultati sono molto diversi, sia per contenuti   che per lo stile  utilizzato
Allegati: Davide Morosinotto.jpegOltre l'ignoto.JPGOltre l'ignoto 2.JPG

(AGENPARL)
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