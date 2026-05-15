Agenzia nr. 1027 – Il Consiglio al Salone del Libro. Davide Morosinotto per presentare ” Viaggio oltre l’ignoto

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Sono le 12.00 quando il Festival "Confabulare" comincia la presentazione del volume " Viaggio oltre l'ignoto". Presenti la vice presidente Elisabetta Vaccarella ; il segretario generale del Consiglio, Mimma Gattulli ;lo scrittore Davide Morosinotto – Mariablu, Rosangela Bellifemine.
Registra entusiasmo la presenza di Davide Morosinotto. Molti i ragazzi, ma tanto anche gli adulti per questo testo che nasce da una sfida tra essere umano e macchina, e contiene due racconti che partono dalle stesse premesse. Inutile dire che il traguardo al quale arrivano l'autrice esordiente, Valentina Federici, e quello redatto in toto dall' Intelligenza Artificiale non è lo stesso. Anche se entrambe, hanno lavorato su identiche regole, identici input, stesso numero di fasi di scrittura, confrontabili. I risultati sono molto diversi, sia per contenuti che per lo stile utilizzato
Allegati: Davide Morosinotto.jpegOltre l'ignoto.JPGOltre l'ignoto 2.JPG
(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Sono le 12.00 quando il Festival "Confabulare" comincia la presentazione del volume " Viaggio oltre l'ignoto". Presenti la vice presidente Elisabetta Vaccarella ; il segretario generale del Consiglio, Mimma Gattulli ;lo scrittore Davide Morosinotto – Mariablu, Rosangela Bellifemine.