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Sicilia

Economia, Schifani: «Confronto leale e fiducia in Corte dei Conti, auspichiamo parificazione rendiconto 2022 entro fine mese»

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - «Esprimo la massima fiducia nel lavoro di attenta analisi della magistratura contabile sul rendiconto 2022 della Regione Siciliana, alla luce del confronto franco e leale che si è tenuto nell'adunanza di questa mattina, che auspico possa condurre a ottenere il giudizio di parificazione entro la fine del mese. Un passaggio che ci consentirà di fare un ulteriore passo avanti verso l'utilizzo degli oltre 5 miliardi di euro frutto degli avanzi di gestione degli ultimi esercizi finanziari, realizzati anche grazie alla crescita dell'economia, all'azione virtuosa e rigorosa sui conti pubblici, e alle politiche economiche messe in campo dal mio governo». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito all'adunanza in contraddittorio tenutasi oggi, a Palermo, nella sede della Corte dei Conti, in presenza dell'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, del segretario generale della Regione Ignazio Tozzo e del ragioniere generale Gloria Giglio, in vista dell'udienza per il giudizio di parificazione fissata per il prossimo 27 maggio.

In merito all'andamento dei conti, il documento evidenzia anche la "performance" nella riduzione del disavanzo: "La Regione Siciliana riduce il deficit da -6,842 miliardi nel 2020, a -6,181 miliardi nel 2021, a -4 miliardi nel 2022 e, infine, a -901 milioni nel 2023". Un trend poi sfociato negli avanzi di gestione degli ultimi due esercizi che hanno reso disponibili circa 5,2 miliardi di euro. "Si tratta di risultati significativi, anche nel confronto tra Regioni: non si ravvisano, infatti, precedenti storici circa casi di riduzioni di deficit delle dimensioni di quello siciliano, nell'arco temporale relativamente ristretto di un triennio", recita ancora la relazione che riporta anche come "tale situazione di miglioramento ha avuto concretizzazione a cominciare dalla disponibilità di cassa" che è passata da 314 milioni del 2018 a quasi 7,9 miliardi nel 2023 e a 10,9 miliardi nel 2024.

Insomma, un trend positivo che si riflette sugli equilibri di bilancio e si registra pure sulle entrate tributarie, aumentate di circa un miliardo in sei anni, grazie alla crescita dell'economia, quindi del reddito con favorevoli aumenti di gettito dell'addizionale regionale Irpef, e degli investimenti, questi ultimi trainati dal settore delle costruzioni. Significativo, però, come la spesa della Regione Siciliana per contributi agli investimenti (verso gli enti locali e verso le imprese) sia "quasi raddoppiata nei sei anni dal 2019 al 2024 – recita la relazione istruttoria –. Si è trattata certamente di una scelta di politica economica coerente con i documenti di programmazione e in linea con la necessità di colmare un forte divario territoriale con il resto del Paese".

gr/ls

(AGENPARL)
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