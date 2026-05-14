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Lombardia

Conclusi i lavori di riqualificazione delle palestre e del prefabbricato del Centro Scolastico di San Donato Milanese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Grazie a un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro, il Centro Scolastico di San Donato Milanese (che ospita Liceo P. Levi, IIS Mattei e IIS Piero della Francesca) dispone ora di strutture moderne, sicure, efficienti e accessibili.

Nell'ambito del progetto "Territori Virtuosi" della Città metropolitana di Milano sono stati sostituiti gli aerotermi e installati corpi illuminanti a LED con sensori di presenza per ottimizzare i consumi energetici.

Parallelamente, con 450.000 euro stanziati da Regione Lombardia, è stato riqualificato il prefabbricato scolastico inutilizzato da tempo. I lavori hanno riguardato l'installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, la sostituzione degli impianti elettrici con LED a basso consumo, il rifacimento completo dei servizi igienici, la realizzazione di una rampa per disabili, la sostituzione dei serramenti e l'esecuzione di un cappotto interno. Il prefabbricato, di quasi 360 mq con 4 aule grandi e due aulette, tornerà operativo dal prossimo anno scolastico a disposizione dell'Istituto Piero della Francesca.

Secondo Roberto Maviglia, Consigliere delegato all'Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Milano: "Questi interventi dimostrano concretamente che la riqualificazione del patrimonio scolastico non è un semplice impegno, ma la priorità assoluta della Città metropolitana per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre comunità. Il PNRR ha dato una spinta fondamentale, ma non può e non deve essere l'unico capitolo. Dopo il PNRR serve continuità: la Città metropolitana continuerà a investire risorse proprie e a cercare ogni canale di finanziamento possibile perché le scuole dei territori dell'area metropolitana siano sicure, funzionali, energeticamente efficienti e inclusive. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessun istituto. Investire sulle scuole significa investire sul futuro di Milano e di tutta l'area metropolitana: è una scelta di civiltà e di sviluppo".

Milano, giovedì 14 maggio 2026

Città metropolitana di Milano

(AGENPARL)
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