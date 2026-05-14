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Sicilia

[Comune Palermo] Regata nazionale Formula 18. Limitazione temporanea della circolazione in via Scalo di Sferracavallo nel periodo 29 maggio – 01 giugno 2026

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - L'Ufficio Traffico e mobilità urbana del Comune di Palermo ha emanato
un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e
pedonale per lo svolgimento della manifestazione sportiva "Regata nazionale
– 01 giugno 2026.

Il provvedimento, valido dal 29 maggio 2026 al 01 giugno 2026, dalle ore
con rimozione coatta in ambo i lati e chiusura al transito veicolare
temporaneo della sede stradale, a eccezione di una corsia di sicurezza ed
emergenza di m. 3,00 centrale della carreggiata (che dovrà essere sempre
libera da eventuali occupazioni per permette l'accesso in emergenza di
eventuali mezzi di soccorso in entrambi i sensi da e per la borgata di
Sferracavallo durante lo svolgimento della manifestazione).

Dal provvedimento sono esclusi, i mezzi di soccorso e delle Forze
dell'Ordine, i mezzi, i pulmini e i rimorchi appartenenti
all'organizzazione.
Compatibilmente con gli orari di svolgimento delle manifestazioni e delle
relative chiusure potranno accedere a passo d'uomo anche i residenti,
titolari di P.C. sotto stretta sorveglianza degli organizzatori al di fuori

Ordinanza allegata.

(AGENPARL)
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