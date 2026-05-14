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Sicilia

[Comune Palermo] Partita dei play-off del 20 maggio 2026. Limitazione temporanea della circolazione nell’area di parcheggio di piazza Papa Giovanni Paolo II

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - L'Ufficio Traffico e mobilità urbana del Comune di Palermo ha emanato
un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione per occupazione
di suolo pubblico per esposizione e vendita di prodotti alimentari
play-off del 20 maggio 2026.

Giovanni Paolo II, il divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito
veicolare nel giorno 20 maggio 2026, in conformità all'autorizzazione di
occupazione del suolo pubblico che sarà rilasciata dalla competente Area
Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro per consentire la sosta
automezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari in occasione
della partita di calcio che avverrà all'interno dello Stadio "Renzo
Barbera".

Ordinanza allegata.

(AGENPARL)
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