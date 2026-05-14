Camera dei deputati: Oggi in Commissione Notizie sui lavori

I COMMISSIONE

Riconoscimento della professione di avvocato, avvio esame

La I Commissione Affari costituzionali, in sede referente, ha avviato l’esame delle proposte di legge costituzionali recanti “Norme in materia di riconoscimento della professione di avvocato” (C. 227​ cost. Pittalis, C. 694​ cost. Dori e C. 1852​ cost. Maschio – Rel. Gentile, FI-PPE).

La Commissione ha quindi proseguito il ciclo di audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 157​ Magi, C. 2236​ Pavanelli, limitatamente all’articolo 5, e C. 2822​ Bignami, recanti “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ascoltando, in particolare, Mauro Volpi, già professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Perugia, Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto amministrativo e pubblico presso il Politecnico di Milano, Nicolò Zanon, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano, e Andrea Gratteri, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Pavia; Alessandro Chiaramonte, professore di scienza politica presso l’Università degli Studi di Firenze, e Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Sassari.

II COMMISSIONE

“Liberi di scegliere”, prosegue l’esame

La II Commissione Giustizia, in sede di Atti del Governo, ha concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. (Atto n. 386 – Rel. Dondi, FDI).

In sede referente, ha proseguito l’esame della proposta di legge recante “Disposizioni per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata” (C. 2696​ Colosimo – Rel. Varchi, FDI).

In sede consultiva, ha espresso parere favorevole alla XI Commissione Lavoro sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 62 del 2026 recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (C. 2911​ Governo – Rel. Dondi, FDI).

III COMMISSIONE Audizione del presidente di Heritage FoundationLa III Commissione Affari esteri ha svolto l’ audizione informale di Kevin Roberts, presidente di Heritage Foundation.

informale di Kevin Roberts, presidente di Heritage Foundation. VI COMMISSIONE Decreto-legge “fiscale”, avvio esameLa VI Commissione Finanze, in sede referente, ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (C. 2935​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Candiani, LEGA).

ed economica (C. 2935​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Candiani, LEGA). VII COMMISSIONE

Educazione musicale negli asili nido e nelle scuole, audizioni

La VII Commissione Cultura ha svolto le audizioni informali di Sonia Peana, ideatrice e fondatrice del progetto Nidi di Note, di Paolo Fresu, trombettista e compositore, nonché di rappresentanti della Conferenza nazionale dei direttori dei conservatori, della Federazione industriale musicale italiana (FIMI) e del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini (CSB), ente promotore del programma Nati per la Musica (NpM), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2392​ Grippo, recante delega al Governo per l’introduzione, in via sperimentale, dell’insegnamento curricolare dell’educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.

XI COMMISSIONE

Salario giusto, audizioni

La XI Commissione Lavoro ha proseguito il ciclo di audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale (C. 2911​ Governo – Rell. Rizzetto, FDI, Nisini, LEGA e Tenerini, FI) ascoltando, in particolare, rappresentanti di Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assodelivery, Assolavoro e Confapi, Assiterminal, Confimi Industria e Conflavoro PMI, Confprofessioni, Anief, Assindatcolf e Confsal, Confartigianato Imprese, Casartigiani, CNA, Confesercenti e Federdistribuzione, Conftrasporto, ANCIP, Alleanza delle cooperative, ANCE, Unilavoro PMI, JustEat e Confintesa e Uniport, Confagricoltura, Utilitalia , USB, NIdiL CGIL e Felsa CISL, Save the children, ActionAid, Associazione Comma2 e CLAP.

XIV COMMISSIONE

Proposta Ue sulle reti digitali, audizioni

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha svolto le audizioni informali di rappresentanti di Wind Tre, Fibercop, Iliad, Open Fiber, Fastweb, TIM, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) ( COM(2026) 16 ).

VIII COMMISSIONEX COMMISSIONEDelega al Governo per l’energia nucleare, prosegue l’esameLe Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive, in sede referente, proseguono l’esame dei progetti di legge recanti delega al Governo in materia di energia nucleare (C. 2669​ Governo e C. 1742​ Lupi – Rell. per l’VIII Commissione: Zinzi, Lega e Zucconi, FdI; Rell. per la X Commissione: Cavo, NM(N-C-U-I)M-CP e Squeri, FI-PPE).

INSULARITA’ Insularità, audizione del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentaleLa Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità ha svolto, in videoconferenza, l’audizione di Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto.

ENTI GESTORI Patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali, audizione della direttrice dell’Agenzia del DemanioLa Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali, ha svolto l’audizione della direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.

SEMPLIFICAZIONE Semplificazione, audizione di Cassa depositi e prestitiLa Commissione parlamentare per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi, ha svolto l’audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti.