Hormuz, Bonelli: “Il governo corregge la linea: nessuna missione senza ONU e pace duratura

e pace duratura"

«Devo dire che il governo sta cominciando a cambiare posizione. Dopo il

famoso incontro di Parigi tra Merz, Starmer e Macron, quando fu lanciata

l'idea del cosiddetto "quartetto", Giorgia Meloni si è poi sganciata

parlando della necessità di agire sotto l'egida dell'ONU: una posizione che

condividiamo».

Così Angelo Bonelli intervenendo alla trasmissione Agora su Rai3

Difesa di Camera e Senato sulle iniziative internazionali per il ripristino

della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

«Oggi si parla di pace duratura ed è evidente che sarebbe stato

Sarebbe stato un aiuto alla guerra criminale di Netanyahu e Trump. Questa è

la loro guerra: una guerra fatta nel nome non della democrazia e dei

diritti umani, ma degli interessi dei signori della guerra, del petrolio e

di chi vuole continuare a bombardare il popolo palestinese, provocando

milioni di profughi tra Palestina e Libano».

«L'azione di sminamento dello Stretto di Hormuz può essere un'operazione

importante, perché eliminare ordigni e armi significa salvare vite umane.

Ma deve avvenire con il coinvolgimento delle Nazioni Unite, dentro una

cornice di pace duratura e di ricostruzione del diritto internazionale».

«Trump, Netanyahu e Putin hanno contribuito in questi anni alla demolizione

del diritto internazionale e l'Italia, purtroppo, a Trump un aiutino in

questa direzione lo ha dato», conclude Bonelli