comunicato – FIRMATI GLI ACCORDI PER I FONDI DI SVILUPPO E COESIONE: A 69 COMUNI DI APPENNINO ALESSANDRINO E ALTO MONFERRATO ASSEGNATI DALLA REGIONE 8,8 MILIONI DI EURO

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - FIRMATI GLI ACCORDI PER I FONDI DI SVILUPPO E COESIONE:
A 69 COMUNI DI APPENNINO ALESSANDRINO E ALTO MONFERRATO
ASSEGNATI DALLA REGIONE 8,8 MILIONI DI EURO
In allegato foto dell'evento e l'elenco dei singoli progetti.
Questa mattina a Tortona il presidente Alberto Cirio e l'assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione con i Sindaci dei 69 Comuni che fanno parte delle aree omogenee Appennino Alessandrino e Alto Monferrato .