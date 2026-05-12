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Sicilia

Tutela del territorio e legalità: task force della Polizia Metropolitana di Messina contro bracconaggio e reati ambientali

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Sequestro di una discarica abusiva a Galati Mamertino

Non si ferma l'azione capillare della Polizia Metropolitana di Messina, coordinata dal Comandante, Colonnello Domenico Martino.

Nell'ultima settimana, il Corpo ha intensificato un'ampia operazione di controllo su scala provinciale, ottenendo risultati significativi sul fronte della repressione dei reati ambientali, del contrasto al bracconaggio e della vigilanza sul patrimonio pubblico.

L'attività mira a garantire un presidio costante di legalità attraverso interventi mirati e un monitoraggio rigoroso delle arterie stradali e dei siti sensibili del territorio messinese.

Uno dei pilastri dell'operazione ha riguardato il contrasto ai reati venatori. Gli agenti hanno effettuato numerosi sequestri di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, strumenti rigorosamente vietati dalla normativa poiché alterano i naturali equilibri della fauna selvatica: l'intervento ha permesso di interrompere pratiche illecite che minacciano gravemente la biodiversità locale.

Sul versante della tutela del paesaggio, gli operatori hanno individuato e posto sotto sequestro una discarica abusiva nel territorio di Galati Mamertino. L'operazione si inserisce nella strategia di contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti e al degrado delle aree rurali per la salvaguardia del decoro e della salute pubblica.

Parallelamente, sono state condotte verifiche ispettive su diverse attività produttive, con un focus particolare su autolavaggi e aziende industriali. I controlli hanno riguardato la regolarità delle autorizzazioni ambientali e la gestione degli scarichi, prevenendo potenziali forme di inquinamento idrico.

Rigore massimo anche nel settore dell'autotrasporto. Durante un posto di controllo, è stato sanzionato un veicolo che trasportava materiali con documentazione non conforme: la targa del mezzo non corrispondeva a quella indicata nel formulario. Per tale violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Contestualmente, sono proseguiti gli accertamenti sugli immobili di proprietà provinciale per contrastare fenomeni di abusivismo e occupazioni irregolari, assicurando la corretta gestione del patrimonio dell'Ente.

L'attività di polizia stradale ha visto il controllo di oltre 100 veicoli. Le violazioni riscontrate hanno portato a sanzioni per un importo complessivo superiore agli 8.000 euro, consolidando la presenza della Polizia Metropolitana come punto di riferimento per la sicurezza degli utenti della strada.

Il Vice Sindaco Metropolitano, Flavio Santoro, ha espresso soddisfazione per il coordinamento e gli esiti dell'operazione:

"I risultati conseguiti confermano il valore della Polizia Metropolitana quale presidio di legalità. Grazie al lavoro costante dei nostri agenti e alla guida esperta del Colonnello Domenico Martino, stiamo fornendo risposte concrete a tutela delle risorse naturali della nostra provincia. Non tollereremo zone d'ombra sul fronte dello smaltimento illecito dei rifiuti o del bracconaggio: proteggere l'ambiente significa investire direttamente sulla salute e sul futuro della comunità messinese".

Dott. Giuseppe Spanò

Ing. G. Maggioloti

(AGENPARL)
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