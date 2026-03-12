(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 Referendum. Sottosegretario Delmastro sabato a Palermo
Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, sabato 14 marzo alle ore 16 terrà un incontro a Palermo presso l’hotel San Paolo Palace in via Messina Marine 91. Al centro dell’incontro la riforma costituzionale della giustizia, di cui discuterà con il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia. Introdurranno il commissario del partito di Giorgia Meloni in Sicilia, Luca Sbardella, il senatore Raoul Russo e il coordinatore cittadino, Antonio Rini. Interverranno gli assessori Alessandro Aricó e Francesco Scarpinato, l’eurodeputato Giuseppe Milazzo e il presidente della commissione cultura all’Ars, Fabrizio Ferrara.
