Close Menu
Trending
giovedì 12 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Referendum. Sottosegretario Delmastro sabato a Palermo

By Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 Referendum. Sottosegretario Delmastro sabato a Palermo
Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, sabato 14 marzo alle ore 16 terrà un incontro a Palermo presso l’hotel San Paolo Palace in via Messina Marine 91. Al centro dell’incontro la riforma costituzionale della giustizia, di cui discuterà con il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia. Introdurranno il commissario del partito di Giorgia Meloni in Sicilia, Luca Sbardella, il senatore Raoul Russo e il coordinatore cittadino, Antonio Rini. Interverranno gli assessori Alessandro Aricó e Francesco Scarpinato, l’eurodeputato Giuseppe Milazzo e il presidente della commissione cultura all’Ars, Fabrizio Ferrara.
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl