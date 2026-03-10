(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Salute, Faraoni: « Prediamo atto delle dimissioni di Iacolino. Regione aveva proceduto con immediatezza e urgenza alla sua sospensione»
«Do conferma delle dimissioni presentate dal direttore generale dell’Azienda universitaria policlinico di Messina e quindi prendiamo atto della conseguente interruzione definitiva dell’incarico». Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni.
La notizia fa seguito alla decisione assunta oggi pomeriggio in giunta regionale di sospendere con immediatezza, data l’urgenza, Salvatore Iacolino, preannunciando l’avvio del procedimento di revoca della recente nomina.
