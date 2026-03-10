Close Menu
martedì 10 Marzo 2026
Valle D’Aosta

Communiqué-Lo Charaban présente son archive historique numérisée le 16 mars à Aoste

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Aoste, 10 mars 2026
Communiqué de presse n. 135/SC
Lo Charaban présente son archive historique numérisée le 16 mars à Aoste
Lundi 16 mars 2026, à 17h30, au siège du Charaban à Aoste (rue Chabloz), il
y aura la présentation du projet “Lo Charaban en mémoire – Archives Photo &
Vidéo”, consacré à la numérisation et à la restauration de l’archive
historique audiovisuelle de la compagnie de théâtre populaire en patois.
La conférence propose un voyage à travers près de 70 ans d’activité
théâtrale d’une des réalités culturelles les plus représentatives de la
Vallée d’Aoste. Au cours de la soirée seront présentées les différentes
étapes du projet ainsi que des extraits d’archives restaurées, afin de
partager avec la communauté une partie importante de l’histoire du théâtre
populaire valdôtain.
Grâce à ce projet ambitieux, réalisé par l’association Lo Charaban avec le
soutien du Conseil de la Vallée, l’ensemble du matériel photographique et
vidéo conservé dans les archives de l’association a fait l’objet d’une
numérisation complète, afin d’éviter la détérioration progressive des
supports analogiques originaux. Les contenus ont été catalogués, restaurés
et sauvegardés au format numérique, créant ainsi une archive structurée,
durable et facilement consultable.

