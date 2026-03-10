Communiqué-Lo Charaban présente son archive historique numérisée le 16 mars à Aoste

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Aoste, 10 mars 2026

Communiqué de presse n. 135/SC

Lo Charaban présente son archive historique numérisée le 16 mars à Aoste

Lundi 16 mars 2026, à 17h30, au siège du Charaban à Aoste (rue Chabloz), il

y aura la présentation du projet “Lo Charaban en mémoire – Archives Photo &

Vidéo”, consacré à la numérisation et à la restauration de l’archive

historique audiovisuelle de la compagnie de théâtre populaire en patois.

La conférence propose un voyage à travers près de 70 ans d’activité

théâtrale d’une des réalités culturelles les plus représentatives de la

Vallée d’Aoste. Au cours de la soirée seront présentées les différentes

étapes du projet ainsi que des extraits d’archives restaurées, afin de

partager avec la communauté une partie importante de l’histoire du théâtre

populaire valdôtain.

Grâce à ce projet ambitieux, réalisé par l’association Lo Charaban avec le

soutien du Conseil de la Vallée, l’ensemble du matériel photographique et

vidéo conservé dans les archives de l’association a fait l’objet d’une

numérisation complète, afin d’éviter la détérioration progressive des

supports analogiques originaux. Les contenus ont été catalogués, restaurés

et sauvegardés au format numérique, créant ainsi une archive structurée,

durable et facilement consultable.