CARABINIERI: CROTONE, OPERAZIONE “LIBECCIO”. IN ESECUZIONE 19 MISURE CAUTELARI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEL TIPO MAFIOSO.

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Procura della Repubblica di Catanzaro
Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo
_____________
PRIMO COMUNICATO STAMPA UFFICIALE
Catanzaro, 10 marzo 2026
Oggi, 10 marzo, a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto (KR), nonché presso le strutture carcerarie di
Tolmezzo (UD), Spoleto (PG), Cassino (FR), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano, i Carabinieri
del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone,
del Reparto Anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale e della Sezione
Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei
Comandi Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri
e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di
custodia cautelare, emessa dal G.I.P. Distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della
Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di quest’ultimo Capoluogo, nei confronti
di 19 persone, indagate, a vario titolo, per “associazione a delinquere del tipo mafioso”, “estorsione”,
“rapina impropria”, “accesso indebito ai dispositivi, idonei alla comunicazione, da parte dei soggetti,
detenuti” e “dei reati nella materia delle sostanze stupefacenti, anche in forma associativa”, questi
ultimi aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose”.
I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà, alle ore
10,00, presso la sede della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.
(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Procura della Repubblica di Catanzaro