Braho: “Indagini e procedimenti penali attivi contro funzionari che hanno commesso abuso d’ufficio”

Il 9 marzo, la Procura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (SPAK) ha pubblicato il Rapporto Annuale 2025, delineando i principali sviluppi e risultati nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione in Albania.

Secondo il rapporto, nel 2025 SPAK ha gestito 871 procedimenti penali, comprendenti 294 nuovi casi e 577 casi trasferiti dal 2024. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro e confisca ha raggiunto circa 45,4 milioni di euro, di cui 43,49 milioni sequestrati e 1,91 milioni confiscati. Tra i sequestri più significativi figura la criptovaluta Tether (USDT) per un valore di circa 12,4 milioni di euro.

Il procuratore capo Klodjan Braho ha sottolineato che SPAK ha avviato sei nuovi procedimenti contro alti funzionari, con 16 persone formalmente indagate. Tra i 30 attuali ed ex funzionari sotto indagine, 18 sono stati rinviati a giudizio e 10 hanno ricevuto condanne definitive. Braho ha evidenziato come queste indagini dimostrino l’impegno costante dell’istituzione a perseguire chiunque abusi dei propri doveri d’ufficio, riaffermando il principio che nessuno è al di sopra della legge.

Sul fronte della corruzione, SPAK ha avviato 24 procedimenti per reati di media e lieve gravità coinvolgendo 147 imputati e 10 procedimenti per corruzione di alto livello con 13 imputati. Complessivamente, sono stati registrati 220 casi di corruzione, di cui 156 conclusi con esito positivo. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, il numero di casi trattati è aumentato del 3,4%, passando da 58 nel 2024 a 60 nel 2025, con un incremento dell’11,5% degli indagati e del 36,6% dei deferiti in tribunale. La Corte speciale ha emesso 66 sentenze di condanna, riguardanti 197 persone: 108 per reati di corruzione e 89 per reati di criminalità organizzata.

Il rapporto evidenzia anche una riduzione dell’uso della custodia cautelare: per i reati di corruzione la misura è stata applicata al 3,45% degli indagati, rispetto al 5% del 2024; per i reati di criminalità organizzata al 21,4%, in calo rispetto al 31% dell’anno precedente, indicando un ricorso crescente a misure alternative.

SPAK ha rafforzato la cooperazione internazionale, ricevendo 95 richieste di assistenza giudiziaria reciproca (+35,7% rispetto al 2024), con il 66,3% eseguito entro l’anno. I principali partner includono Eurojust, Interpol, Europol, le autorità statunitensi e autorità corrispondenti nella regione e in Sud America.

Il Rapporto Annuale 2025 conferma il progressivo rafforzamento di un approccio sostenibile e trasparente nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, con risultati concreti in termini di indagini, sequestri e cooperazione internazionale, contribuendo a rafforzare la fiducia del pubblico nelle istituzioni albanesi.