(ARC) Montagna: Zannier, sostegni invariati per i territori

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 L’assessore ha incontrato sindaci e amministratori locali sulla

nuova classificazione nazionale dei Comuni montani insieme ai

colleghi di Giunta Roberti, Rosolen e Zilli

Udine, 10 mar – “La nuova classificazione dei Comuni montani

prevista dalla normativa nazionale non modifica le principali

misure di sostegno ai territori. Dall’analisi dei provvedimenti

collegati alla norma emerge infatti una sostanziale invarianza

rispetto ai vantaggi e agli strumenti di cui i territori hanno

beneficiato fino ad oggi”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, che oggi

nella sede della Regione a Udine ha incontrato i rappresentanti

dei Comuni e delle comunit? locali interessate dalla nuova

perimetrazione introdotta dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131,

recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle

zone montane, e dai successivi atti attuativi approvati dal

Consiglio dei ministri.

All’incontro hanno partecipato anche gli assessori regionali

Barbara Zilli (Finanze), Alessia Rosolen (Lavoro, formazione,

istruzione, ricerca, universit? e famiglia) e Pierpaolo Roberti

(Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione),

che hanno illustrato le ricadute della nuova classificazione nei

rispettivi ambiti di competenza.

“La maggior parte degli strumenti di sostegno destinati ai Comuni

e ai soggetti che operano nei territori montani, e penso alle

attivit? produttive o a diverse misure legate alla scuola, – ha

detto Zannier – non sono collegati alla classificazione formale

di comune montano, ma alla condizione di svantaggio

socio-economico dei territori, che non ? stata modificata dalla

nuova normativa nazionale”.

Un passaggio specifico ? stato dedicato al settore agricolo.

Zannier ha ricordato che la normativa nazionale sulla

classificazione dei Comuni montani non incide sulle misure

previste dalla Politica agricola comune (Pac) n? sulla

perimetrazione delle aree agricole svantaggiate, che restano

definite dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale di

settore: “Questo significa che per le imprese agricole e per le

attivit? che operano nei territori montani non cambia nulla

rispetto ai livelli di sostegno oggi previsti”.

Zannier ha ricordato che i criteri della nuova classificazione

sono stabiliti da una legge statale e non prevedono ulteriori

margini di intervento da parte delle Regioni: “Proprio grazie

alla specialit? della Regione Friuli Venezia Giulia possiamo

continuare a mantenere tutte le linee di sostegno e gli strumenti

che negli anni abbiamo costruito a favore dei territori montani,

perch? sono basati sulla valutazione delle condizioni di

svantaggio socio-economico e non soltanto sui parametri fisici di

quota e pendenza”.

“Per questo abbiamo ritenuto doveroso incontrare i sindaci e gli

amministratori locali per condividere una lettura chiara della

norma e rassicurare i territori sugli effetti concreti della

nuova classificazione” ha concluso Zannier.

“Per quanto riguarda l’ordinamento degli enti locali e la finanza

comunale, la situazione in Friuli Venezia Giulia resta

invariata”, ha spiegato Roberti, ricordando che strumenti come il

Fondo di solidariet? comunale non si applicano nella regione

proprio in virt? dell’autonomia speciale e della competenza

regionale sulla finanza locale. Roberti ha inoltre evidenziato

che le Comunit? di montagna sono enti istituiti e regolati da una

legge regionale e continuano quindi a operare con le risorse e le

funzioni gi? previste. “Anche per quanto riguarda l’eventuale

esenzione IMU sui terreni agricoli, qualora lo Stato dovesse

modificare la normativa per i Comuni che non rientrano pi? nella

classificazione montana, la Regione potr? valutare eventuali

interventi normativi per mantenere le tutele gi? previste” ha

spiegato.

“Molti degli interventi regionali destinati ai territori montani

sono gi? costruiti utilizzando criteri diversi dalla

classificazione dei Comuni montani”, ha spiegato Rosolen. In

particolare la Regione utilizza parametri come le aree interne e

la presenza delle minoranze linguistiche, che consentono di

continuare a garantire sostegni e deroghe anche nei servizi

educativi e scolastici. “Questo vale ad esempio per strumenti

come i cantieri di lavoro, per le sezioni primavera e per alcune

misure legate alla formazione delle classi e al dimensionamento

scolastico, ambiti nei quali la normativa regionale e le linee

guida approvate dalla Giunta permettono di mantenere l’attenzione

verso i territori montani e le loro specificit?”.

“L’obiettivo di questa Amministrazione regionale ? sempre stato

quello di ridurre gli squilibri socio-economici tra i territori

montani e il resto della regione” ha detto Zilli, ricordando che

“molte misure regionali, come le agevolazioni IRAP per imprese e

professionisti, sono costruite sulla classificazione del

territorio montano in zone omogenee di svantaggio

socio-economico. Un’impostazione che consente alla Regione di

continuare a sostenere i territori montani attraverso strumenti

finanziari e fiscali mirati”. “Anche nella programmazione europea

– ha aggiunto l’assessore – il riferimento resta quello delle

aree interne”.

ARC/PT/gg

102005 MAR 26