TECH CONNECT DAY – SAFETY INNOVATION DOMANI A CATANIA LA SECONDA EDIZIONE DEDICATA ALLA SICUREZZA INDUSTRIALE

II edizione
SAFETY INNOVATION
L’APPROCCIO INTEGRATO ALLA SICUREZZA
FISICA E DIGITALE DELLE MACCHINE
La sicurezza delle macchine e degli impianti industriali
costituisce un elemento fondamentale dell’innovazione
tecnologica e della formazione tecnica.
1 9 2 6 • 2 0 2 6
TECH CONNECT DAY è un’iniziativa di COSEAP SRL
in collaborazione con OMRON ELECTRONICS SPA
e con il patrocinio di CONFINDUSTRIA CATANIA.
10 marzo 2026 | 9:30 – 16:30
PALAZZO DELLA CULTURA
CON IL PATROCINIO DI
SAFETY INNOVATION
PROGRAMMA
ore 9:00
Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 9:30
Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Maria Cristina Busi Ferruzzi | Presidente Confindustria Catania
Enrico Foti | Rettore dell’Università di Catania
Ettore Acerra | Direttore Generale DGVIT
Ministero dell’Istruzione e del Merito
ore 10:00
Il ruolo dell’università nella diffusione della cultura
e delle competenze di sicurezza industriale
Giovanni Muscato | Direttore Dipartimento di Ingegneria
Università di Catania
Dalla Direttiva al Regolamento Macchine:
l’evoluzione normativa e la risposta tecnologica
Davide Piazza | Product Engineer Safety OMRON
Sicurezza nei sistemi automatizzati: tra sicurezza funzionale
e cybersecurity
Micaela Caserza Magro | Adasoft empowered by GFCC
Università Di Genova
La sicurezza industriale come valore condiviso
tra impresa e formazione
Mariangela Camarda | Direttore Tecnico COSEAP
ore 11:30 Tavola rotonda sul ruolo di sicurezza e cybersecurity nell’industria
Lara Monaco | Direttore Stabilimento Parmalat Gruppo Lactalis
Martina Castelli | Amministratore SAMISUD
Francesco Pignataro | Presidente ITS Steve Jobs Caltagirone
Giovanni Muscato | Direttore Dipartimento di Ingegneria Università di Catania
Micaela Caserza Magro | Adasoft empowered by GFCC Università Di Genova
Sicurezza in pratica: casi esemplificativi
Davide Piazza | Product Engineer Safety OMRON
ore 13:00 Buffet lunch
ore 14:00 Tecnologie in visione e networking
ore 16:30 Chiusura dei lavori
Modera Michele Di Benedetto | OMRON
