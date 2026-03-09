Comunicato stampa Camera di Commercio di Rieti Viterbo – XXI Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali Premio Roma

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 comunicato stampa
XXI Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali Premio Roma, candidature fino al 3 aprile
Riparte la nuova edizione del concorso che punta a valorizzare i migliori pani e prodotti da forno tradizionali
09/03/2025 – Sono aperte le iscrizioni alla XXI edizione del Concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali “Premio Roma” promosso da Agro Camera su incarico della Camera di Commercio di Roma ed in sinergia con l’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio ed il sistema camerale regionale tra cui la Camera di Commercio di Rieti Viterbo.
Il Concorso si propone:
di valorizzare i migliori pani e prodotti da forno per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori;
di far emergere i prodotti da forno più innovativi;
di favorire un confronto tra imprese locali ed imprese del territorio nazionale;
di stimolare i panificatori verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati;
di favorire lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell’imprenditoria giovanile nei settori di interesse.
In Concorso è strutturato in due sezioni: sezione Roma e Lazio: riservata ai soli pani e prodotti da forno realizzati nel territorio di Roma e nel Lazio, e la sezione Nazionale: aperta a tutti i pani e prodotti da forno realizzati nel territorio di Roma, nel Lazio o in Italia.
