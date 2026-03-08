(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – CONTROLLI ALLA MOVIDA NEL CENTRO STORICO.
I CARABINIERI ISPEZIONANO LOCALI TRA RIONE MONTI E TESTACCIO.
UN ARRESTO, DUE SEGNALAZIONI E SANZIONI PER 3.000 EURO PER CARENZE
IGIENICO-SANITARIE.
ROMA Nellambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al
monitoraggio della “movida” del fine settimana, al contrasto dello spaccio
di sostanze stupefacenti e alla tutela della normativa sanitaria, i
Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto del Nucleo
Carabinieri Cinofili Santa Maria di Galeria e del N.A.S. di Roma, hanno
effettuato verifiche mirate presso diversi esercizi pubblici della Capitale.
Loperazione, è stata effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal
Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nellambito del
Comitato Provinciale per lordine e la sicurezza pubblica.
Nel Rione Monti, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale, unitamente
all’unità cinofila antidroga, hanno proceduto allarresto di un cittadino
del Gambia di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, già gravato dal
divieto di dimora nel Comune di Roma. Luomo è stato sorpreso allinterno
dei servizi igienici di un bar in via Cavour mentre tentava di disfarsi di 5
involucri contenenti circa 3 g di cocaina. Oltre allo stupefacente, i
militari hanno rinvenuto la somma di 170 euro, ritenuta provento
dellattività illecita.
Sempre nello stesso locale, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura,
quali assuntori, due giovani avventori trovati in possesso di modiche
quantità di hashish. Inoltre, sui gradini esterni dell’esercizio, è stato
rinvenuto e sequestrato un ulteriore involucro contenente 1,4 g di cocaina
rosa.
Lattività si è spostata poi nel Rione Testaccio, dove i Carabinieri della
Stazione Roma Aventino, insieme al personale specializzato del N.A.S. di
Roma, hanno ispezionato un noto locale in piazza dellEmporio. Al termine
del controllo, il titolare dellattività è stato sanzionato
amministrativamente per un importo complessivo di 3.000 euro. I militari
hanno infatti riscontrato carenze igienico-sanitarie nei locali cucina e la
mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (HACCP).
L’operazione rientra nel piano di sicurezza e decoro urbano predisposto dal
Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per garantire un divertimento
sano e il rispetto delle norme di salute pubblica nei quartieri più
frequentati della città.
Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini
preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino
a eventuale sentenza definitiva.
