(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 IL CNEL SI ILLUMINA DI ROSA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Brunetta: “Parità di genere sia pilastro dello sviluppo. Corpi intermedi fondamentali per promuovere empowerment femminile”
“La parità di genere – afferma in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta – costituisce uno degli indicatori fondamentali con cui si misura l’effettivo grado di sviluppo e benessere della nostra società. È una questione trasversale che investe profondamente il mercato del lavoro, i percorsi formativi, le dinamiche aziendali e la sfera familiare. In questo quadro, il contrasto al dramma dei femminicidi rappresenta un imperativo categorico. Di fronte a questa violenza viene meno il patto sociale alla base della nostra stessa idea di comunità. Sul fronte dell’occupazione e dei diritti, il CNEL attraverso l’istituzione di un Comitato dedicato, sta lavorando per tradurre i principi di pari opportunità in strumenti legislativi concreti. In questa sfida, una spinta decisiva deve arrivare dalla contrattazione collettiva. Le intese aziendali e territoriali devono spingersi oltre le garanzie di base per puntare dritto al vero empowerment femminile. Servono sistemi contrattuali capaci di incentivare una maggiore e più qualificata partecipazione delle donne al mercato del lavoro. I corpi intermedi hanno oggi la responsabilità di governare e portare a compimento quella che si configura come la più importante trasformazione sociale dell’ultimo secolo: la rivoluzione femminile. Buon 8 marzo a tutte le donne!”
In occasione della Giornata internazionale della Donna, Villa Lubin, sede del CNEL, viene illuminata di rosa. Un gesto simbolico per richiamare la necessità di operare in modo strategico sulla parità di genere. Un segnale istituzionale volto a promuovere il superamento dei divari ancora esistenti nella nostra società, soprattutto nel mondo del lavoro.
Giovedì 12 marzo dalle 9:30 si terrà, inoltre, a Villa Lubin il convegno “Le donne al voto: 80 anni di conquiste sociali”, promosso dal Comitato CNEL per le pari opportunità. L’iniziativa, collocata a ottant’anni dall’estensione del voto alle donne e dalla loro piena eleggibilità, intende promuovere una mattina di studio e confronto sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni e nel mondo del lavoro, come leva di qualità democratica, inclusione e crescita.
