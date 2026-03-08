FOTO* Il capo della Polizia Vittorio Pisani rivolge i suoi auguri alle donne della Polizia di Stato

(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 COMUNICATO STAMPA
Il capo della Polizia Vittorio Pisani rivolge i suoi auguri alle donne della Polizia di Stato
Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, anche il capo della Polizia Vittorio Pisani, tramite i canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato ha voluto rivolgere i suoi auguri alle donne della Polizia di Stato al servizio della collettività con queste parole: “𝐶𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔ℎ𝑒,
𝑎 𝑣𝑜𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙’𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑖𝑢 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑑 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀.
𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑖, 𝑛𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖: 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒𝑑 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑧𝑎. 𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑖.
𝐺𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎!!!”
Roma, 8 marzo 2026
