Close Menu
Trending
domenica 8 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

EX ILVA, TURCO (M5S): DOPO MILIARDI SPRECATI LA FABBRICA CONTINUA A CADERE A PEZZI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2026

(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 EX ILVA, TURCO (M5S): DOPO MILIARDI SPRECATI LA FABBRICA CONTINUA A CADERE A PEZZI
EX ILVA, TURCO (M5S): DOPO MILIARDI SPRECATI LA FABBRICA CONTINUA A CADERE A PEZZI
Roma, 8 marzo – “Dopo quasi quattro anni di governo Meloni e miliardi di euro spesi senza risultati per manutenzioni e interventi sugli impianti, è inaccettabile che nello stabilimento siderurgico di Taranto si registrino ancora cedimenti strutturali che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori. Le notizie che arrivano dalla fabbrica, con il cedimento del manto stradale in un’area attraversata quotidianamente da personale e mezzi pesanti, sono estremamente preoccupanti. Dopo due incidenti mortali in meno di due mesi, l’esplosione di un altoforno e numerosi altri episodi che hanno messo a rischio l’incolumità dei lavoratori, è evidente che il tema della sicurezza nello stabilimento resta drammaticamente aperto, a dimostrazione del fallimento delle scelte adottate dal ministro Adolfo Urso. Non è tollerabile che in uno dei più grandi siti industriali del Paese continuino a verificarsi situazioni che espongono chi lavora a rischi gravissimi. Serve fare piena luce su quanto accaduto, accertare come sono stati spesi in questi anni i miliardi destinati alle manutenzioni e verificare con urgenza lo stato complessivo delle infrastrutture e degli impianti dello stabilimento. Prima di qualunque tavolo tecnico, il ministro Urso chiarisca quali risorse il Governo intenda destinare alla sicurezza, insieme a una programmazione seria e trasparente degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La sicurezza dei lavoratori deve tornare a essere la priorità assoluta. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo in termini di vite, salute e ambiente e non può continuare a farlo. Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente M5S e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl