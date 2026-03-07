(ACON) 8 MARZO. MARCOLIN (CRPO FVG): LA PARIT NON SIA SOLO UNA RICORRENZA

(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 (ACON) Trieste, 7 mar – “In questi giorni abbiamo ricordato
l’importantissima ricorrenza degli 80 anni dal diritto di voto
alle donne e condiviso una riflessione significativa sulla
relazione del Movimento donne di Confartigianato. Oggi, alla
vigilia dell’8 marzo, vogliamo solo rivolgere a tutte le donne un
sincero augurio di una buona Festa, ma anche, oltre alle solite
frasi di circostanza che leggiamo troppo spesso, un auspicio: l’8
marzo sia tutti i giorni”.
Cos?, in una nota, la presidente della Commissione regionale per
le pari opportunit? del Friuli Venezia Giulia, Dusy Marcolin, che
conclude: “Questa Giornata, rappresenti la consapevolezza di
quanto abbiamo conquistato e, allo stesso tempo, di quanta strada
abbiamo ancora da fare. Buon 8 marzo!”
ACON/COM/sm
071345 MAR 26
(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 (ACON) Trieste, 7 mar – “In questi giorni abbiamo ricordato