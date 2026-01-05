(AGENPARL) – Mon 05 January 2026 Crans-Montana: Frassinetti, doveroso minuto di silenzio nelle scuole per i nostri ragazzi vittime di questa grave tragedia
“Bene ha fatto il Ministro Valditara a disporre un minuto di silenzio in tutte le scuole d’Italia per ricordare i nostri ragazzi e le nostre ragazze vittime della tragedia di Crans-Montana.
Sono tutti studenti delle nostre scuole che hanno perso la vita proprio nel momento in cui stavano imparando a conoscere il mondo. I giovani sono rimasti molto colpiti da questa tragica vicenda ed è giusto che a scuola se ne parli. Sarà inoltre utile, tramite l’educazione civica, incrementare l’apprendimento delle norme di comportamento nei casi di emergenza con anche l’ausilio della protezione civile” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti sottosegretario all’istruzione e al merito.
Roma, 5 gennaio 2026
