sabato 3 Gennaio 2026
Piemonte

Cap Nord Ovest: cordoglio per la scomparsa di Natale Carlotto

Updated:
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

CAP Nord Ovest esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Natale Carlotto, figura storica di Coldiretti e dell’agricoltura italiana, che ha dedicato l’intera vita al mondo rurale con passione, rigore e spirito di servizio.

È stato Direttore della Coldiretti di Cuneo dal 1960 al 1991 e Presidente della Federpensionati Nazionale Coldiretti dal 1995 al 2010, ricoprendo anche l’incarico di vicepresidente del Comitato europeo degli anziani rurali.

Dal 1961 al 1982 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Presidente del Consorzio Agrario di Cuneo, contribuendo alla realizzazione di una nuova sede provinciale e di un Centro mercatale con mangimificio a Fossano e accompagnando il Consorzio in una fase di profonda riorganizzazione. Un percorso che ha favorito il rafforzamento e il coordinamento del sistema consortile, ponendo le basi per l’evoluzione che ha condotto all’attuale Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest.

CAP Nord Ovest ne ricorda con riconoscenza la competenza, la visione, l’impegno e la profonda umanità, unendosi al cordoglio dei familiari e di tutto il mondo agricolo.

