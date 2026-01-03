Close Menu
“A Lanciano la conferenza ‘Il sangue contro l’oro’: tra moneta di popolo, Auriti, Pound e la nuova borsa di studio”

Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

Un gruppo composto da sindaci, consiglieri comunali e regionali hanno partecipato sabato alla conferenza “Il sangue contro l’oro” a Lanciano. Sono intervenuti Fiorello Mastrocola, Italo Tieri, l’avvocato Antonio Pimpini e il segretario nazionale Roberto Fiore che hanno lanciato la moneta commemorativa su Giacinto Auriti ed Ezra Pound e hanno spiegato l’idea Auritiana di liberare l’Italia con la moneta di popolo. La conferenza si è tenuta in Abruzzo, terra natia di briganti, politici e filosofi autenticamente rivoluzionari come lo stesso Auriti e Nicola Cucullo. È stata infine istituita la borsa di studio intitolata proprio ai due importanti personaggi, Giacinto Auriti ed Ezra Pound.

Segreteria Nazionale Forza Nuova

