Close Menu
Trending
martedì 30 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

GANGI, NUMERI DA RECORD PER IL PRESEPE VIVENTE DA NAZARETH A BETLEMME

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 *GANGI, NUMERI DA RECORD PER IL PRESEPE VIVENTE DA NAZARETH A BETLEMME*
*Gangi, **30* *Dicembre** 202**5*
Consegna numeri da record la quindicesima edizione del presepe vivente di
Gangi “Da Nazareth a Betlemme”. Presenze oltre le aspettative, oltre 7mila,
per la rappresentazione della natività considerata tra le più belle e
suggestive d’Europa. In una concentrazione di emozioni il colossal teatrale
sulla storia dalle origini di Gesù a *Nazareth* e a *Betlemme **ha lasciato
i visitatori senza parole*. Un percorso che è stato ricostruito meticolosamente
sia negli ambienti sia nella storia della natività. E in questa edizione un
messaggio di pace è stato veicolato al mondo, tra ambienti e abiti di 2000
mila anni, ad irrompere la figura di un soldato che abbandona il suo
elmo davanti
ad una bambina in lacrime per una guerra assurda che le ha “rubato” la mamma.
L’organizzazione è stata curata dall’associazione “da Nazareth a Betlemme”
e dal Comune di Gangi.
“Il presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme” – ha detto il sindaco di Gangi
Giuseppe Ferrarello – è nato anni fa da un idea del Forum Giovani, con la
regia curata da Carmelo Domina e Peppuccio Ballistreri, oggi ed è diventato
una delle manifestazioni più importanti della regione Sicilia che ogni anno
richiama migliaia di visitatori e quest’anno abbiamo fatto registrare il
record con oltre 7mila presenze, un ringraziamento all’associazione “da
Nazareth a Betlemme” e a tutte quelle persone che collaborano e si spendono
per la riuscita di un evento unico nel suo genere in Italia, Quest’anno –
conclude Ferrarello – anche l’arcivescovo di Monreale monsignor Gualtiero
Isacchi ci ha onorato con la sua presenza”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl