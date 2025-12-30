(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 *GANGI, NUMERI DA RECORD PER IL PRESEPE VIVENTE DA NAZARETH A BETLEMME*
*Gangi, **30* *Dicembre** 202**5*
Consegna numeri da record la quindicesima edizione del presepe vivente di
Gangi “Da Nazareth a Betlemme”. Presenze oltre le aspettative, oltre 7mila,
per la rappresentazione della natività considerata tra le più belle e
suggestive d’Europa. In una concentrazione di emozioni il colossal teatrale
sulla storia dalle origini di Gesù a *Nazareth* e a *Betlemme **ha lasciato
i visitatori senza parole*. Un percorso che è stato ricostruito meticolosamente
sia negli ambienti sia nella storia della natività. E in questa edizione un
messaggio di pace è stato veicolato al mondo, tra ambienti e abiti di 2000
mila anni, ad irrompere la figura di un soldato che abbandona il suo
elmo davanti
ad una bambina in lacrime per una guerra assurda che le ha “rubato” la mamma.
L’organizzazione è stata curata dall’associazione “da Nazareth a Betlemme”
e dal Comune di Gangi.
“Il presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme” – ha detto il sindaco di Gangi
Giuseppe Ferrarello – è nato anni fa da un idea del Forum Giovani, con la
regia curata da Carmelo Domina e Peppuccio Ballistreri, oggi ed è diventato
una delle manifestazioni più importanti della regione Sicilia che ogni anno
richiama migliaia di visitatori e quest’anno abbiamo fatto registrare il
record con oltre 7mila presenze, un ringraziamento all’associazione “da
Nazareth a Betlemme” e a tutte quelle persone che collaborano e si spendono
per la riuscita di un evento unico nel suo genere in Italia, Quest’anno –
conclude Ferrarello – anche l’arcivescovo di Monreale monsignor Gualtiero
Isacchi ci ha onorato con la sua presenza”.
